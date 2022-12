Mit der Ausgabe der Anleihe hatte Bühler 2017 erstmals in seiner Geschichte Kapital an den Finanzmärkten aufgenommen. Mit dem Erlös konnte etwa der Kauf der österreichischen Haas-Gruppe finanziert und auch die Produktionsanlagen modernisiert werden, heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag. Zudem floss das Geld in den Bau des CUBIC-Innovationscampus in Uzwil und die Erweiterung des globalen Vertriebs- und Servicenetzes.