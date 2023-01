Nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten wird die Wirtschaft auch durch höhere Zinsen belastet. Diese seien aber notwendig, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sagte Nagel. Die EZB hatte den Leitzins zuletzt im Dezember zum vierten Mal in Folge erhöht, allerdings nur noch um 0,50 Prozentpunkte und damit nicht mehr so stark wie in den Zinssitzungen zuvor. "Wir alle müssen uns allerdings im Klaren sein, dass es Zeit braucht, bis geldpolitische Massnahmen vollständig auf die Preise durchwirken", sagte Nagel in dem Interview mit der Fachzeitschrift.