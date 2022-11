Sie ist laut Mitteilung derzeit Partnerin der Kanzlei Nobel Baudenbacher Rechtsanwälte (Zürich/Brüssel). Von 2016 bis 2021 war sie als Rechtsanwältin im europäischen, amerikanischen und deutschen Kartellrecht in der englischen Kanzlei Linklaters LLP in Brüssel und in der amerikanischen Kanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in Brüssel und Köln tätig.