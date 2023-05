Burckhardt Compression erwartet für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) mehr Umsatz und Betriebsgewinn als bisher angenommen. Wie der Kompressorenhersteller am Freitag mitteilte, rechnet er neu mit einem Umsatz von rund 830 Millionen Franken und mit einer höheren Betriebsgewinnmarge von rund 11,3 Prozent. Bisher stellt Burckhardt einen Umsatz von 720 bis 760 Millionen Franken und eine EBIT-Marge auf Vorjahreshöhe (10,8%) in Aussicht.

05.05.2023 06:54