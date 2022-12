Das ist vor allem in Ländern wie Thailand, Singapur oder Japan der Fall. Die bislang strikte Corona-Politik Chinas bereite der BVZ-Gruppe dagegen kaum Sorgen, fügte Lehner an. "Chinesische Gruppen reisen zumeist mit günstigeren Touren durch Europa, die in der Regel Zermatt nicht zum Ziel haben. Daher hat uns die strenge Corona-Politik in China kaum belastet."