Gestiegene Material- und Lohnkosten sowie Probleme in China haben bei Carl Zeiss Meditec im zweiten Quartal auf die Profitabilität gedrückt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei nach vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um fast 19 Prozent auf 83,6 Millionen Euro zurückgegangen, wie der Medizintechnikkonzern am Mittwoch in Jena mitteilte. Der Umsatz kletterte hingegen um gut 13 Prozent auf 504,2 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn je Aktie von 0,69 Euro nach 1,01 Euro im Vorjahr.

19.04.2023 11:22