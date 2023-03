"Wir sind sehr stolz darauf, dass Cartier uns als ersten Partner für sein Debüt im Bereich der zertifizierten Secondhand-Uhren ausgewählt hat", sagte der Geschäftsführer von Watchfinder, Arjen van de Vall, am Dienstag der Nachrichtenagentur AWP am Rande der noch bis am Sonntag in Genf laufenden Uhrenmesse "Watches and Wonders".