Die hohe Inflation in Deutschland bekomme auch Mobilezone am Konsumentenverhalten zu spüren. So würden deutsche Konsumenten etwa eher zum günstigeren iPhone 13 und nicht dem neuen iPhone 14 greifen. Auf das Verkaufsvolumen habe dies noch keinen Einfluss gehabt, aber bei der Marge sei es in den letzten Wochen zu leichten Einbussen gekommen. In der Schweiz sieht Bernhard aber keinen negativen Einfluss der Inflation auf die Konsumentenstimmung.