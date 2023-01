Millionenschwere Wertberichtigungen auf das Bahnsegment haben dem erfolgsverwöhnten US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar das Schlussquartal verhagelt. So mussten 925 Millionen US-Dollar auf den Bereich abgeschrieben werden, wie Caterpillar am Dienstag in Irving mitteilte. Dazu belasteten höhere Kosten, zudem wirkte sich der schwächere Dollar negativ aus, insbesondere auf den Bereich Energie und Transport. Die Aktie gab vorbörslich deutlich nach.

31.01.2023 13:47