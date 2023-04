Der Elektronikhändler Ceconomy mit den Handelsketten Media Markt und Saturn hat zwischen Januar und März seinen Umsatz erneut gesteigert. Der Konzern habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 "eine gute Kundennachfrage verzeichnet", berichtete das Unternehmen am Donnerstag. Der Umsatz habe sich nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen um rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Zu dieser positiven Entwicklung hätten massgeblich der deutschsprachige Raum und Osteuropa beigetragen, hiess es. Die vollständigen, geprüften Umsatz- und Ergebniszahlen für das 2. Quartal will Ceconomy am 15. Mai 2023 veröffentlichen.

13.04.2023 16:46