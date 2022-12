Der Elektronikhändler Ceconomy ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz habe im Oktober und November das Vorjahresniveau übertroffen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) geht die Holding der beiden Ketten Media Markt und Saturn von einem leichten Umsatzanstieg sowie einer "deutlichen Ergebnisverbesserung" aus. Der Ausblick stehe unter dem Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechterten und der Markt für Verbraucherelektronik nur moderat schrumpfe.

15.12.2022 07:02