Harman ging angesichts der Knappheit dazu über, die Geräte mit verschiedenen Chip-Modellen kompatibel zu machen, wie Rogers sagte. Die Vorgehensweise werde beibehalten - zum einen wegen geopolitischer Risiken, zum anderen, um von einzelnen Anbietern unabhängiger zu sein. In der während der Pandemie ebenfalls angespannten Logistik gingen die zeitweise stark gestiegenen Preise für Seetransporte aus Asien inzwischen wieder zurück. Allerdings gebe es keine Entspannung beim Transport der Elektronik von den Häfen, was unter anderem auch an den hohen Dieselpreisen liege.