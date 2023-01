Das Verlagshaus CH Media intensiviert die Zusammenarbeit mit den "Schaffhauser Nachrichten" (SN). Nachdem die SN bereits seit Jahren auf die Mantelinhalte der CH Media Redaktion zurückgreift, wird sie ab April in den "Schweiz am Wochenende"-Verbund aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung von CH Media vom Dienstag.

17.01.2023 13:17