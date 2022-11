Scherrer war Mitte 2019 von Radio SRF 3 als Leiter der regionalen TV-Sender TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn zu CH Media gestossen. Per November 2019 hatte er im Auftrag der NZZ zusätzlich die Leitung von Tele1 und TVO übernommen. Über seine Nachfolge will CH Media später entschieden. In der Zwischenzeit übernehme Wanner als Verantwortlicher für die regionalen elektronischen Medien ad interim die Leitung des Bereichs TV Regional.