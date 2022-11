"Unser Geschäft wird weiterhin in die Division Schweizer Bank integriert bleiben, was auch schon vor diesem Jahr der Fall war", sagte Haas. Und auch auf einen Stellenabbau bereite er sich nicht vor. Er rechne "nicht mit wesentlichen Anpassungen" der Plattform. Die Bank werde ihren gesamten Fussabdruck in der Schweiz beibehalten.