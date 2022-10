Aufgrund der deutlichen Ergebnisabschwächung in Europa - vor allem in Deutschland - sowie der sich verschlechternden Rahmenbedingungen in der Region bringt BASF ein Kosteneinsparprogramm mit Fokus auf Europa und insbesondere Deutschland auf den Weg. Es soll von 2023 bis 2024 umgesetzt werden. Damit will das Unternehmen jährlich ausserhalb der Produktion Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro einsparen. Mehr als die Hälfte der Einsparungen sollen am Standort Ludwigshafen realisiert werden.