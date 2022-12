In China hat sich das Wachstum der Industrieproduktion weiter abgeschwächt und den niedrigsten Wert seit einem halben Jahr erreicht. Im November sei die Fertigung in den Industriebetrieben des Landes um 2,2 Prozent im Jahresvergleich gewachsen, teilte die nationale Statistikbehörde am Donnerstag in Peking mit. Noch schwächer war das Wachstum der chinesischen Industrieproduktion zuletzt im vergangenen Mai. Im Oktober hatte die Industrieproduktion mit 5,0 Prozent im Jahresvergleich noch mehr als doppelt so stark zugelegt.

15.12.2022 07:54