Die weitere Erholung auf dem Automarkt in China ist im Oktober nicht ganz so deutlich ausgefallen wie zunächst gedacht. Statt des vorläufig berechneten Plus von rund 11 Prozent gingen im Oktober nur 7,2 Prozent mehr Wagen an die Endkunden als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA am Dienstag in Peking mitteilte.

08.11.2022 10:07