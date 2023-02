Der Grosshandels-Fahrzeugabsatz im weltgrössten Automarkt China ist im Januar kräftig zurückgegangen. So lieferten die Hersteller mit 1,65 Millionen Einheiten rund 35 Prozent weniger an die Händler aus als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking mitteilte. Grund dafür dürfte auch das chinesische Neujahrsfest gewesen sein, welches dieses Jahr etwas früher stattfand als 2022. Auch konnten in China zum chinesischen Neujahrsfest erstmals seit 2020 die Menschen wieder reisen, nachdem die Corona-Beschränkungen im Land aufgehoben wurden. Infolgedessen wurden viele Produktionslinien länger als üblich gestoppt.

10.02.2023 08:12