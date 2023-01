Zugleich stellt ASML für 2023 einen deutlichen Umsatzanstieg von mehr als 25 Prozent in Aussicht, was klar über den Markterwartungen liegt. Nach Ansicht von Goldman-Analyst Alexander Duval dürften die Erwartungen an den Umsatz am Markt nun um fünf Prozent und die Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) vier Prozent steigen.