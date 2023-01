Der bisherige CEO von SMG, Gilles Despas, werde das Unternehmen verlassen, heisst es in einer Mitteilung von SMG vom Dienstag. Er wolle sich anderen Herausforderungen ausserhalb von SMG verlassen. Der Wechsel an der Spitze stehe im Einklang mit den Plänen der SMG-Eigner. Despas habe die Gruppe nach der Bildung des Joint Ventures erfolgreich in Stellung gebracht, um künftige Herausforderung zu meistern. Nun habe die Gruppe "ideale Ausgangsbedingungen für ein beschleunigtes Wachstum", heisst es weiter.