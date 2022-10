Das Energiegesetz, das seit 2018 in Kraft ist, verpflichtet Kantone, Gebiete und Standorte für Windkraftnutzung in ihren Richtplänen festzusetzen. Der Kanton Luzern hat 22 mögliche Gebiete für Windkraftanlagen definiert. Um so viel Windstrom zu erzeugen, wie es der Bund vorsieht, müssten im Kanton Luzern 30 bis 60 Windenergieanlagen betrieben werden.