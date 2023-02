DZ-Bank-Co-Vorstandschef Cornelius Riese (48) übernimmt zum 1. Juli 2024 die alleinige Führung des genossenschaftlichen Spitzeninstituts. Das entschied der Aufsichtsrat der DZ Bank, wie das Institut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Co-Vorstandsvorsitzender Uwe Fröhlich (62) werde zu diesem Zeitpunkt planmässig in den Ruhestand gehen.

23.02.2023 13:59