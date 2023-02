Coca-Cola hatte das vergangene Jahr mit einem deutlichen Umsatzsprung beendet. Dabei konnte das Unternehmen aus Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) in all seinen Segmenten einen besseren Preismix realisieren. Vor allem in der Region Lateinamerika müssen Kunden mittlerweile deutlich tiefer in die Tasche greifen. In Nordamerika sowie Europa sowie Nordafrika und dem Nahen Osten (Emea) trieb der Vorstand die Preise im mittleren Zehnprozentbereich hoch. Organisch stieg der Umsatz im Schlussquartal um 15 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar.