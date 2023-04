Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat einen robusten Start in das neue Jahr vorgelegt. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um 8,5 Prozent auf rund 4,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Organisch - also bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte - stiegen die Erlöse um zehn Prozent. Dabei trugen alle Bereiche und Regionen zum Wachstum bei. Hohe Materialkosten belasteten das Unternehmen indes weiter, der Druck liess jedoch im Vergleich zum Vorquartal nach, wie Konzernchef Noel Wallace sagte.

28.04.2023 16:06