Der Umsatz stieg 2022 um 14 Prozent auf 586,4 Millionen Franken. Die Nachfrage aus dem Halbleiterbereich sei dank der Erholung in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit vor allem in den ersten drei Quartalen stark ausgefallen, teilte Comet am Donnerstag mit. Im Schlussquartal habe sich diese Entwicklung allerdings abgeschwächt.