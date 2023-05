Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet kündigt personelle Änderungen im Management an. So wird Chief Information Officer Keighley Peters das Unternehmen per Ende Mai verlassen. Zudem wird Meike Boekelmann spätestens zum 1. Dezember 2023 die Position der Personalchefin übernehmen.

23.05.2023 07:14