"Wir haben unsere Guidance nicht gesenkt, sondern präzisiert", sagte Konzernchef Stephan Haferl am Mittwoch an einem Investorentag in Zürich. Am Morgen hatte das Unternehmen mitgeteilt, 2022 dürften Nettoumsatz und EBITDA-Marge am unteren Ende der prognostizierten Spannen von 580 bis 610 Millionen Franken und 21 bis 23 Prozent ausfallen.