(Ausführliche Fassung) - Die Commerzbank knüpft mit einem Milliardengewinn an Zeiten vor der Finanzkrise an und strebt in diesem Jahr weiteres Wachstum an. "Unter dem Strich soll das Konzernergebnis deutlich über dem von 2022 liegen", kündigte das Institut am Donnerstag an. Der Ausblick sorgte an der Börse für gute Stimmung. Im vergangenen Jahr verdiente die Commerzbank unter dem Strich gut 1,4 Milliarden Euro und damit mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor - und das trotz Belastungen von rund einer Milliarde Euro bei der polnischen Tochter mBank. Überraschend sind die Zahlen für das vergangene Jahr nicht, da die Bank bereits vor Kurzem Eckdaten für das vergangene Jahr veröffentlicht hatte.

16.02.2023 09:33