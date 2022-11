(Ausführliche Fassung) - Die Commerzbank steuert trotz eines Gewinneinbruchs im dritten Quartal in diesem Jahr auf einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro zu. In den ersten neun Monaten verdiente das Institut trotz hoher Belastungen in Polen unter dem Strich bereits 963 Millionen Euro und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Zinswende stimmt Vorstandschef Manfred Knof zudem positiver für die kommenden Jahre. So sollen die Erträge des Instituts bis zum Jahr 2024 auf zehn Milliarden Euro steigen - und damit fast eine Milliarde höher ausfallen als bisher angepeilt. Der Grossteil der Mehreinnahmen dürfte jedoch für höhere Kosten draufgehen.

09.11.2022 08:43