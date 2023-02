Die Commerzbank will wieder eine Dividende ausschütten. Der Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von 20 Cent je Aktie für 2022 vorschlagen, teilte die Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Analysten hatten im Schnitt mit 25 Cent etwas mehr auf dem Zettel.

15.02.2023 13:31