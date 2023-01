Der Solothurner Anbieter Solnet etwa, der keine bezahlte Partnerschaft mit dem Vergleichsdienst eingehen wollte, wurde laut "Tages-Anzeiger" nicht mehr in den entsprechenden Comparis-Vergleich integriert. Das wurde inzwischen rückgängig gemacht, erklärte Comparis am Dienstag in einem Communiqué.