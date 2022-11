Selbst im Tieflohnbereich lehne Coop den vollen Teuerungsausgleich ab, schrieben die Gewerkschaften in einer Mitteilung. Mit den zu erwartenden Zusatzkosten im Krankenversicherungs- und Energiebereich würden immer mehr Menschen und speziell Tieflöhner und Tieflöhnerinnen nicht mehr in der Lage sein, ihr Budget einzuhalten, erklärten sie. Sie liefen damit akut Gefahr, in die Armut zu fallen. Coop sei finanziell gut aufgestellt. Die Angestellte müssten an dieser Wertschöpfung beteiligt werden.