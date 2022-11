(Ausführliche Fassung) - Rund um das grösste iPhone-Werk der Welt ist es wegen der strikten Corona-Massnahmen in China zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Der taiwanische Apple -Zulieferer Foxconn, der das Werk in der chinesischen Metropole Zhengzhou betreibt, bestätigte am Mittwoch die Zusammenstösse. "In Bezug auf die gewalttätigen Handlungen wird das Unternehmen weiterhin mit Mitarbeitern und der Regierung kommunizieren, um zu verhindern, dass ähnliche Dinge in Zukunft wieder passieren", teilte Foxconn mit.

23.11.2022 11:44