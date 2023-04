Der Kunststoffkonzern Covestro traut sich nach einem besser als befürchteten Jahresstart einen konkreten Ausblick für 2023 zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro erreichen, wie der Dax-Konzern am Freitag im Zuge der Vorlage endgültiger Zahlen für das Auftaktquartal mitteilte. Der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibt oder abfliesst - dürfte demnach zwischen Null und einer halben Milliarde Euro herauskommen. Bisher hatte Konzernchef Markus Steilemann wegen des unsicheren Konjunkturumfeldes für beide Werte deutliche Rückgänge im Vergleich zu den 2022er-Werten von 1,62 Milliarden Euro operativem Gewinn und 138 Millionen Euro Cashflow avisiert.

28.04.2023 07:12