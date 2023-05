Die französische Bank Credit Agricole ist dank guter Geschäfte im Investmentbanking mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal verdiente das Institut gut 1,2 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Paris mitteilte. Rechnet man eine Sonderbelastung von Anfang 2022 heraus, belief sich der Anstieg noch auf gut 60 Prozent.

10.05.2023 08:08