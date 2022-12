Insgesamt nimmt die Grossbank im Rahmen der Kapitalerhöhung, die am (heutigen) Freitag abgeschlossen wird, wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken ein oder sogar noch etwas mehr, wie die Grossbank am Donnerstagabend mitteilte. Sie hat ihr Kapital so in zwei Schritten um rund 4 Milliarden aufgestockt.