Ein Sprecher der Credit Suisse erklärte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP lediglich, dass die Bank "ihr Immobilienportfolio im Rahmen ihrer globalen Immobilienstrategie regelmässig überprüft". "Wir geben keine Details zu einzelnen Transaktionen bekannt", fügte er hinzu. Das 8200 Quadratmeter grosse Gebäude an der Ecke Rue du Rhône - Rue de la Monnaie in Genf dient insbesondere administrativen Tätigkeiten.