Es sei wegen der vorherrschenden Marktbedingungen nicht praktikabel, den Subfonds weiterzuführen, teilte die Bank am Mittwoch mit. Der Fonds investiert in Aktien mit Fokus Sozial/Nachhaltig in Deutschland und soll am 9. Juni 2023 geschlossen und dekotiert werden. Der letzte Handelstag des Fonds an der SIX Swiss Exchange werde der 6. Juni 2023 sein.