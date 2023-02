Konkretere Formen nimmt die angekündigte Ausgliederung des Beratungs- und Kapitalmarktgeschäfts in die künftige CS First Boston (CSFB) an. Wie erwartet kauft die CS in diesem Zusammenhang ihrem ehemaligen Verwaltungsrat Michael Klein dessen Unternehmen Klein Group für rund 175 Millionen Dollar ab. Der millionenschwere Kauf des US-Unternehmens mit gut 40 Fachleuten hatte im Vorfeld für Diskussionen in den Medien gesorgt.