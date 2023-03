Am Aktienmarkt zeigten die CS-Titel am Donnerstag immerhin mit einem Anstieg um rund 19 Prozent im Plus auf 2,022 Franken eine klare Erholung vom Absturz des Vortages. Am Mittwoch hatten die CS-Aktien in einer turbulenten Sitzung um 24 Prozent nachgegeben und zeitweise einen neuen Tiefstwert von 1,55 Franken erreicht. Die Titel blieben allerdings weiterhin klar unter dem Schlusskurs vom Dienstagabend von 2,24 Franken.