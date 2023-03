CS-Chef Ulrich Körner gab sich am Dienstag an einer Investorenkonferenz zuversichtlich über den Erfolg der Umstrukturierung. Die Bank liege teilweise vor ihrem eigenen Fahrplan, erklärte er. An der Börse zeigte der CS-Kurs am Nachmittag zwar eine klare Erholung von den Tiefkursen es Vortags. Diese war allerdings wohl vor allem auf eine allgemein verbesserte Stimmung am Markt nach den jüngsten US-Inflationszahlen zurückzuführen.