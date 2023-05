(Meldung mit CS-Reaktion und weiteren Einzelheiten ergänzt) - Die Credit Suisse ist von einem Gericht in Singapur zu weiteren hohen Schadenersatz-Zahlungen an den georgischen Milliardär Bidzina Ivanishvili verurteilt worden. Das Gericht in Singapur bezifferte die zu leistenden Zahlungen laut mehreren Medienberichten auf insgesamt 926 Millionen US-Dollar. Die CS hat angekündigt, das Urteil anzufechten.

26.05.2023 09:32