Die Credit Suisse ist mit einer Klage gegen das japanische Investmentgruppe Softbank wegen der Greensill-Fonds in London einen Schritt weitergekommen. Ein Richter in London habe der Grossbank als Geschädigter erlaubt, selbst als Klägerin aufzutreten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.

07.12.2022 17:42