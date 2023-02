Die Mittel für die Rückzahlung an die Gläubiger stammen grösstenteils von den Banken wie Goldman Sachs, die ihre Sicherheiten veräussert und ihre Kredite gedeckt hätten. Ein Teil des auf diesen Konten verbliebenen Geldes werde an Archegos zurückgegeben und von den Restrukturierungsberatern an die Banken verteilt, die Geld verloren hätten, gaben die Personen gegenüber der FT an. Auch für die Mitarbeitenden von Archegos, denen das Unternehmen im Rahmen eines aufgeschobenen Bonussystems Geld schulde, sei ein Topf mit Geldern eingerichtet worden.