Am Aktienmarkt reagierten die Titel der CS-Käuferin UBS und der CS am Montag mit Aufschlägen. Zwar zeigten die Quartalszahlen den schlechten Zustand der Credit Suisse, hiess es im Markt. Gleichzeitig seien die Abflüsse aber eher unter den Befürchtungen ausgefallen. Die UBS-Aktien legten bis am Mittag in einem freundlichen Marktumfeld um 1,6 Prozent zu, die CS-Titel stiegen mit einem Plus von 2,0 Prozent.