Die Credit Suisse hatte vor zehn Tagen einen grossen Konzernumbau angestossen. Dieser wird von einem umfangreichen Stellenabbau begleitet. Demnach will die Bank 9000 von heute 53'000 Jobs abbauen. Noch in diesem Jahr will die Bank weltweit 2700 Stellen abbauen, davon ungefähr 20 Prozent in der Schweiz.