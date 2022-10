Bei der kriselnden Bank ist man derweil froh, dass ein weiteres unrühmliches Kapital vom Tisch ist. Zuletzt konnten diverse Fälle in den USA abgeschlossen werden: So hat etwa ein Geschworenengericht die CS vom Vorwurf der Manipulationen am Devisenmarkt entlastet, und im Zusammenhang mit verbrieften Wohnbauhypotheken wurde ein Vergleich in Höhe von 495 Millionen US-Dollar erzielt.