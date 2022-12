Die neue Investmentbank-Einheit hätte laut dem Artikel in der "Financial Times" vom Mittwoch eigentlich "First Boston" heissen sollen. Allerdings habe die CS entdeckt, dass der Name von einem anderen Unternehmen beansprucht wurde. In der Folge sei die Credit Suisse dann auf die Bezeichnung "CS First Boston" umgeschwenkt, schrieb die britische Wirtschaftszeitung.