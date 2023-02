Das Team der Klein Group wird laut den Angaben in die Management- und Beratungskapazitäten der CS First Boston integriert und solle diese erweitern. Michael Klein wird damit zu einer wichtigen Figur im Management der Grossbank. Er wird nämlich CEO of Banking und CEO of the Americas der Credit Suisse sowie zum CEO der CS First Boston ernannt. Er wird dazu Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet direkt an Group CEO Ulrich Körner.